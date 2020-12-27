Американська фітнес-модель Ебігейл Речфорд вразила розкішною фігурою в одній сітці

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"Я одягаю всі свої прикраси, просто щоб піти в винний льох;) 💎 Вам подобається 1 або 2 краще !? Коментарі нижче..."- йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Ретчфорд позує в одній сітці і туфлях на підборах, демонстративно прикриваючи апетитні форми руками. Шанувальники не могли пройти повз, буквально "закидавши кумира" компліментами.

"Ух, тигриця", " ти просто чарівниця, Ебі! Вмієш під вечір зробити приємно"," розкішний вигляд"," ти приголомшливо виглядаєш, богиня", - пишуть вони.

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Популярна модель Ебі Речфорд намагається бути в центрі уваги, радуючи публіку новими постами в соціальній мережі Instagram і вражаючи красою в сміливих образах. Дівчина постійно приміряє щось нове, адже знімається в рекламі білизни і щоб її «луки» не так часто повторювалися, Ебі максимально змінює зони для зйомки.

Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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