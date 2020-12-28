29 грудня православні вшановують пам'ять святого Аггея



Він був одним з дванадцяти малих пророків Старого Завіту. На Русі його також називали Зимовказівником або Інесеєм: вважалося, що передбачати погоду на прийдешні дні варто, звертаючи особливу увагу на іній.

Агєєв день вважався сприятливим для ворожіння на погоду. Існував цілий ритуал: зі снігу ліпили чоловічків і кидали їх у багаття. Якщо полум'я швидко гасло, очікували ясних і сонячних святочних днів.

А іній, за появою якого так уважно стежили, віщував на Святки тепло.

Поява морозних візерунків на стеклах хати пророкувала ще три тижні холодів.

Вважалося, що в квітні буде така ж погода, як 29 грудня.

В Авгеїв день небажано надовго виходити з дому, а розмови з людиною через поріг можуть спровокувати сварки і конфлікти.

Крім того, 29 грудня не можна проводити вдома генеральне прибирання, а також ремонтувати взуття. Подібного роду заняття краще відкласти на інший день.

Також ми повідомляли, що в січні 2021 року буде 19 робочих і 12 вихідних і святкових днів. Розпочнеться місяць з трьох вихідних днів поспіль-1, 2 і 3 січня. Пов'язаний такий графік з календарем. Бо Новий рік настане в п'ятницю, після нього слідують два традиційних вихідних.

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