Британська співачка і модель Дуа Ліпа продемонструвала своє відверте вбрання

Зірка намагається похвалитися фігурою в одязі, який навряд чи щось прикриває, передає Politeka.net. Так, цього разу красуня постала в примірювальній в дуже цікавій сукні.

Співачка присіла навпочіпки у відвертому вбранні, знімаючи себе в дзеркало. Дуа була в обтягуючій міні-сукні з вирізами посередині та з боків.

Тонкі ниточки тканини вп'ялися в шкіру з боків, а груди спокусливо випирали. Примітно, що артистка не одягла ліфчик, що додавало образу особливої пікантності.

Оголені груди обтягувала тонка тканина, через що з неї стирчало найінтимніше.

Завершили образ знаменитості довгі рукавички і чорні колготки, а також можна помітити безліч кілець на її пальцях.

За вісім годин пост зібрав майже три мільйони лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік спекотної брюнетки багато приємного.

"Хочеться доторкнутися до тебе", - прокоментував один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Дуа Липа постала в шкіряній сукні на бретельках. Наряд ідеально підкреслив її форми - пишні груди і тонку талію. Розріз на нозі додав перчинки образу. Волосся співачка, яка любить експериментувати з іміджем, залишила розпущеним. Образ доповнив яскравий макіяж зі стрілками.

Раніше повідомлялося, що Дуа Липа позувала в топі і штанях, які приспустила, чорного кольору. Красуня стояла біля стіни і можна помітити на сідницях мотузочки від стригів співачки. Волосся у Ліпи було розпущеним, артистка скорчила гримасу на знімку.

"Бранець", - підписала фото Дуа.

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