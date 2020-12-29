Відома модель Кортні Кардашьян підкорила видом в рожевому бікіні
Спокуслива брюнетка заворожує своєю фігурою, пише Politeka.net. Цього разу модель вирішила показати себе у всій красі.
Кортні одягла рожевий купальник, завдяки якому стали видні всі вигини без прикрас.
Красуня натягнула ліфчик, який підкреслив її великі груди. Останні ледь не вистрибували і не показувалися назовні.
Тонка талія і пружний, трохи округлий, животик також притягували погляд.
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Крій плавок оголяв красиві сідниці, а Кардашьян відставила убік стегно через що вигин вийшов більш спокусливим.
Стрункі підкачані ніжки виглядали просто зовсім.
Зірка завершила образ стильними аксесуарами.
У такому вигляді красуня позувала біля дзеркала, знімаючи себе на телефон.
За дев'ять годин пост зібрав майже два мільйони лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали багато приємного в бік спокусниці.
"Крихітка просто красуня", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кортні Кардашьян показалася в маєчці і штанях, як і подруга Кортні. Дівчата сиділи на великій подушці біля новорічного дерева, яке вже встигли нарядити. Волосся зірка зібрала у високий хвіст, а супутниця - залишила розпущеним.
"Краща школярка", - підписала фото красуня.
Раніше повідомлялося, що Кортні Кардашьян приміряла розкішну сукню в підлогу з блискучої тканини, темно-золотистого відтінку. Так, на першому знімку стиліст поправляє глибоке декольте вбрання, яке майже повністю розкриває груди зірки. Сама Кортні при цьому стоїть і смиренно чекає, коли закінчиться робота з костюмом.
Нагадаємо, фігуриста Кортні Кардашьян в "невидимому" бікіні влаштувала сеанс спокушання біля басейну.
Як повідомляла Politeka, Кортні Кардашьян приспустила шовковий халатик і змусила чоловіків ковтати слинки.
Також Politeka писала, що 40-річна Кім Кардашьян в купальнику дала фору молодшій сестрі, кадри спокуси.