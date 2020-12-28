Зовсім скоро настане 2021 рік, а за східним календарем це рік Білого металевого бика або вола



Багато українських господинь ламають голову на святковим меню.



Таролог і психолог Ольга Соломка дала важливі рекомендації, передає "РБК Украина".

Оскільки бик, як і годиться жуйній тварині, постійно щось жує, то йому не треба особливих вишукувань, просто їжі повинно бути багато, і вона повинна бути смачна, впевнена експерт.

"Кажуть, що господареві наступного року Бику не дуже сподобається, коли ви поставите на святковий стіл яловичину або телятину, або взагалі щось м'ясне, але не заморочуйтеся занадто сильно",-пояснила таролог.

За її словами, на новорічний стіл можна буде подати все, що Вам подобається.

У той же час експерт попереджає, що переїдати в новорічну ніч не варто.

"Але їсти вночі - це сумнівна здорова перспектива. Тому прислухайтеся до порад дієтологів і зробіть щось легке, можливо делікатесне, те, що ви не ставите кожен день на стіл, тому що головне - отримати задоволення і від столу, і від спілкування", - вважає експерт.

Нагадаємо, у січні 2021 року українці відпочиватимуть 12 днів. Розпочнеться місяць з трьох вихідних днів поспіль-1, 2 і 3 січня.

Різдво Христове припадає на четвер і, згідно з розпорядженням уряду, неробочим днем в Україні також стане п'ятниця, 8 січня. Отже, завдяки цьому в українців будуть тривалі вихідні-з 7 по 10 січня. Але доведеться відпрацювати в суботу, 16 січня.



