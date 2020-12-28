Популярна супермодель і ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра показала ідеальні форми на пляжі

Спокусниця зараз перебуває на відпочинку, звідки робить публікації в найспекотніших купальниках, пише Politeka.net. Зірка цього разу записала сторіс, на яких демонструє свою ідеальність.

На знімку Олівейра позувала в чорному бікіні, яке оголило, завдяки крою, апетитні сідниці.

Крихітний ліфчик натягнувся на тонких лямках, а груди прекрасно виглядали в трикутних клаптиках тканини.

Крихітні плавочки трималися на круглих кільцях, які натягнулися на стегнах.

Зірка стояла на пляжі, милуючись розкішними видами природи. Вона зачесала волосся назад, з якими грався вітер - це ідеальна дівчина.

Фото вийшло вражаючим, шкода, тільки воно не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, брюнетку обсипали коментарями в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра постала перед камерою в спокусливому топі, який ефектно підкреслює її пружні принади. На одному зі знімків красуня показує розкішну фігуру, закинувши руки вгору. На іншому фото знаменитість ефектно присідає перед камерою, показуючи ідеальні ноги.

Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра в міні-бікіні постала на пляжі, показавши переваги своєї фігури в різних позах. У якийсь момент модель до непристойності натягує білизну, після чого грайливо тікає в море.

Користувачі мережі написали в бік спекотної спокусниці багато приємних повідомлень, яких гідні її фігура і зовнішність, в цілому.

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