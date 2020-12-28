Екс-солістка "ВІА Гри" Еріка Герцег викликала бурю емоцій свіжим фото

Як передає Politeka.net, 32-річна співачка, якій приписували роман з продюсером групи Костянтином Меладзе, опублікувала яскравий знімок у своєму мікроблозі в Instagram.

Блондинка позувала в червоному пальто, яке, мабуть, наділа на оголене тіло, так як вона його трохи відчинила, засвітивши бліду шкіру. Еріка лягла на спину, млосно задерла підборіддя та закрила очі, ніби від задоволення. При цьому відкрила рот, торкнувшись червоними губами масивної прикраси у вигляді ланцюга.

Поруч з Герцег лежала корона, красі якої позаздрили б, напевно, справжні монархи.

"Трохи новорічного макіяжу від мене ❤ ️", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Розкішна королева 🤩 👑 "

"Вааааууу😍❤️ як завжди чудово"

"Занадто шикарно 😻❤️💄"

"очей не відірвати 😍 😍 🔥 "

"Худюща, кістки стирчать, але красива"

Нагадаємо, в травні цього року Герцег оголосила в своєму Instagram, що йде з групи і починає сольну кар'єру. Меладзе підтримав рішення дівчини.

У вересні співачка переїхала в Алма-Ату (Казахстан). А вже 1 листопада відбулася прем'єра її першого сольного синглу "Імітація".

Раніше ми повідомляли, Герцег в дивній позі й чорному капелюшку з великими полями здивувала публіку. Відповідне фото опубліковане в соцмережі.

Так, Еріка нагадала "жабку", присівши навпочіпки і широко розвівши ноги в різні боки. При цьому їй якось вдалося тримати баланс, незважаючи на високі підбори.

"Я не завжди впевнена в собі, я ж людина, таке буває у всіх. Впевнена тільки в тому, що все що відбувається зі мною, це так повинно бути", - поміркувала екс-ВІА Гра.

Нагадаємо, "коханка" Меладзе Еріка Герцег без макіяжу і зачіски довела до сліз

Також Politeka повідомляла, що "коханка" Меладзе Еріка Герцег розкрила секрет бездоганної фігури

А ще Politeka повідомляла, що "коханка" Меладзе Еріка Герцег скинула одяг і прикрилася тільки волоссям