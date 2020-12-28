Клімат в Україні кардинально змінився в році, що минає
Як передає Politeka.net, про це йдеться у сюжеті "ТСН" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Рік, що минає, може стати найтеплішим для України за всю історію, тому що почався не з зими. Тобто не з Метеорологічної зими, стверджують синоптики.
Тепер північ України буквально перетворюється на південь за типом клімату. Наприклад, у Києві середньорічна температура піднялася аж на 3 градуси.
Новорічний тиждень і зовсім здивує українців весняною погодою. По всій країні буде плюсова температура, а снігу очікувати не варто.
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31 грудня в Україні синоптики обіцяють від 3 до 8 градусів зі знаком "плюс".
Варто відзначити, що 7 січня в Україні очікується менш тепла погода, але при цьому і опадів буде менше.
На сході, півночі, в центрі країни очікується від 0 до + 2 градусів протягом доби. При цьому на Заході і півдні України очікується більш тепла погода.
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