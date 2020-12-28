Популярна українська співачка Настя Каменських розчулила сімейним фото з Потапом і Юрієм Горбуновим

Телеведуча Катя Осадча і її чоловік-артист Юрій Горбунов тісно дружать з ще однією зірковою парою - Потапом і Настею Каменських. Знаменитості не тільки є кумами і хорошими друзями, але ще і сусідами.

Відзначимо, пари ходять один до одного в гості, проводять разом ювілеї та свята. На фан-акаунтах також кілька годин тому з'явилися милі домашні фото пари з Юрієм Горбуновим. Зірки та їхні родичі влаштували святкове застілля і показали себе в природному вигляді.

Без фотошопу і зайвих прикрас шанувальників здивувала саме Настя Каменських, чий сяючий вигляд відразу помітили в коментарях.

Не так давно Горбунов розповів, як Потап буквально врятував його під час ожеледиці.

«На схилі на в'їзді в гараж моя некерована машина мчала в паркан і поруч припарковані авто-як з-під землі з'явився кум з пачкою солі в руках. І тут як уповільненої сцена з кіно-я в холодному поту і Олексій на ходу сипле сіль під колеса. Кум, спасибі тобі і уклін", - написав Горбунов кілька днів тому.

Також ми писали, що на одній з фан-сторінок зірок в Instagram з'явилося цікаве фото, на якому постали Осадча з чоловіком шоуменом Юрієм Горбуновим і їхні друзі - співачка Настя Каменських з репером Потапом. Всі четверо були в колоритних костюмах-фото було зроблено під час різдвяної вечірки.

Останнім часом ходять чутки, що Осадча очікує третю дитину. У неї вже є два сини: 18-річний Ілля від першого шлюбу і трирічний Іван від Горбунова.

Користувачі помічають, що завжди струнка Катерина на останніх фото, опублікованих в її Instagram помітно пролунала в ширину - тут же виникла версія про її цікаве положення.

"Осадча в положенні"; "хороша компашка"; " Боже, благослови міцні сім'ї, тільки на них ще тримається мир, і віра в любов.🤩 😍 "; "ще й кумасики😉", - кинулися обговорювати користувачі.

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