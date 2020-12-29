З'явилися нові подробиці про стан російської актриси Аліси Фрейндліх, яку госпіталізували з китайським вірусом

У 86-річної артистки уражено менше 50 відсотків легких, а не 80, як це стверджувалося раніше. Лікарі оцінюють стан як стабільно важкий. Вони говорять про оптимістичні прогнози.

Актриса знаходиться в свідомості, може розмовляти і цікавиться, чи можна їй покурити сигарети.

У мережі масово бажають артистці якнайшвидшого одужання. Також в Інтернеті показали, як зірка «службового роману» виглядає зараз.

Зокрема, з'явилися кадри з фільму, знятого напередодні 85-річчя актриси.

Шанувальникам показали кілька зворушливих моментів вдома, в сім'ї, за лаштунками, на сцені.

Також шанувальники публікують фото Фреймут з вистав та інших заходів.

"Дай Бог, щоб все було добре!🙏 🙏 🙏 Аліса брунівна, ви нам потрібні!", "Якнайшвидшого одужання!", "Любимо, чекаємо на сцені і в кіно, одужуйте», «вона сильна! Вона обов'язково одужає", " улюблена Аліса Брунівна, одужуйте скоріше і не підпускайте до себе на 100 метрів жодну заразу 😘 😘 😘 тримайтеся! Ми вас дуже любимо!!!",- підтримують легендарну актрису фанати.

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