Тревел-блогер, діджей і шоумен Антон Птушкін, який був одним з ведучих популярного шоу про подорожі "Орел і Решка", потрапив у неймовірну ситуацію

Як пише Politeka.net, про все він розповів на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Так, під час перебування Птушкіна на Гаваях недалеко від його місцезнаходження раптово почав вивергатися вулкан.

"Два дні тому зі мною сталося те, що можна описати фразою Андрія Лошака «Велика журналістська удача». Вулкан Кілауеа на Гаваях вперше за 2,5 року почав вивергатися. І все це відбувалося в 30 хвилинах їзди від мене. Фрази "якщо ця вечірка не така ж спекотна, не думайте мене запрошувати" - вітаються», - написав блогер.

Пост викликав бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Я забороняю тобі таку небезпеку!!!» - написав Олексій Дурнєв.

"Та це найспекотніша вечірка року", "Шок, заздрість, захват!", "Неймовірно", "приголомшливо", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, в липні 2018 року Птушкін пішов з посади ведучого "Орла і решки", але продовжив робити відеоролики про поїздки різних країни. Всі сюжети він знімає самостійно, не вдаючись до допомоги операторів, відеомонтажерів і сценаристів.

Нагадаємо, відомий ведучий потрапив у велике ДТП в Києві, подробиці події.

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