План розписаний аж до 2022 року

Масштабна вакцинація від китайського вірусу може стартувати в Україні вже у лютому наступного року

Втім, в кінцевому рахунку все буде залежати від результатів переговорів з компаніями-виробниками. Про це в інтерв'ю "Настоящему времени" розповів голова МОЗ України Максим Степанов.

Він уточнив, що зараз питання початку поставки вакцини в Україну залишається головним каменем спотикання.

"Ми все-таки очікуємо, що ми в лютому зможемо почати вакцинувати. Причому ми говоримо про дійсно велику вакцинацію. Тобто це не привоз 10 тисяч доз вакцин, а так, щоб ми могли хоча б почати повноцінний перший етап вакцинації", - підкреслив міністр.

Він підкреслив, що вакцини має вистачити на проведення першого етапу вакцинації відповідно до затвердженого раніше національного плану. Цей проект передбачає вакцинацію не менше половини українців у 2021-2022 роках. Йдеться про приблизно 20 мільйонів людей, які, за задумом влади, повинні отримати безкоштовні щеплення.

Всього в Україні заплановані 4 етапи добровільної вакцинації.

Перший пройде з січня по квітень 2021 року для людей з найвищим ризиком зараження, а також тих, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією.

Другий етап запланований на квітень-червень 2021 року. У цей період отримати щеплення повинні люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку хвороби, а також працівники медичної сфери.

З червня по вересень пройде третій етап вакцинації, в який отримати вакцину повинні люди з високим ризиком інфікування, а також ті, хто працює в сфері забезпечення безпеки і життєдіяльності держави.

Четвертий етап вакцинації запланований на вересень 2021 – березень 2022 року. У цей період вакцину повинні будуть отримати люди з підвищеним ризиком інфікування, а також ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.

Україні вже вдалося домовитися про отримання 8 мільйонів доз вакцини в рамках програми COVAX до кінця першого кварталу 2021 року.

Степанов також підкреслив, що уряд продовжує переговори про закупівлю вакцини у всіх виробників препаратів, які зараз на слуху.

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