Популярна супермодель і ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра блиснула ідеальними формами в шовковій сукні
Зірка постала в красивій сукні, демонструючи в ній свої спокусливі місця у всій красі, пише Politeka.net.
Модель крутилася перед камерою, хвалячись пружними сідницями, а також пишними грудьми. Гарячі знімки були зроблені на вулиці, і вітер грався з волоссям шикарної брюнетки.
Тонкий шовк обтягнув струнку талію, і виділив пишні груди. Пружні сідниці також виглядали в наряді вражаюче.
На одному з кадрів пекуча красуня задерла сукню, показуючи стрункі ніжки, гідні заздрості.
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За годину пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.
"Вау, ти заводиш мене", - написав один з шанувальників.
Користувачі мережі оцінили по достоїнству форми зірки, роблячи їм компліменти. Люди відзначали фігуру красуні, адже вона просто бездоганна і виглядала в цій сукні чарівно.
Раніше ми писали, що Жизель Олівейра позувала в чорному бікіні, яке оголило, завдяки крою, апетитні сідниці.
Крихітний ліфчик натягнувся на тонких лямках, а груди прекрасно виглядали в трикутних клаптиках тканини.
Крихітні плавочки трималися на круглих кільцях, які натягнулися на стегнах.
Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра одягла мініатюрне біле плаття з пухнастою м'якої тканини. Наряд обтягнув ідеальну фігуру зірки, її округлі стегна і пишні груди. Модель вигнулася, показавши, як вона спокушає чоловіків. Виглядала вона чудово.
«У моїй улюбленій сукні", - підписала фото зірка.
Користувачі мережі швидко поставили посту багато лайків.
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