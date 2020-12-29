В її віці виглядати так круто - талант!

Популярна американська модель і зірка Victoria's Secret Аллесандра Амбросіо порадувала шанувальників спокусливими кадрами в купальнику

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram екс-ангел опублікувала серію фото, на яких позувала у вельми пікантному вигляді. 39-річна модель незважаючи на свій вік має відмінну форму. Зірка може похвалитися пружним пресом, стрункими ніжками і акуратним бюстом.

На фото Аллесандра постала в жіночному рожевому бікіні, яке ледь прикрило найінтимніше. Модель вигнулася так, щоб її засмагле тіло виглядало найкращим чином. Очі красуня прикрила від задоволення.

"Солодких снів, поки сонячні промені не знайдуть тебе,

Солодкі сни, які залишають позаду всі турботи,

Але в твоїх мріях, якими б вони не були,

Мрій трохи про мене", - загадково підписала фото модель.

За короткий час її пост зібрав майже 50 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Моя русалка", «смакота», «Я не бачив нікого красивіше тебе», «Гаряча краса», «Художній твір», «Вау, мега гарно», «твій пупок зачаровує мене», «прекрасна чудова принцеса», "ніхто не ідеальний", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Аллесандра Амбросіо в міні-бікіні помірялася "персиком" з розкішними подругами:"одна краща за іншу".

Як повідомляла Politeka, Аллесандра Амбросіо побешкетувала в міні-бікіні і засмущала спекотними позами біля басейну: "тіло зводить з розуму".

Також Politeka писала, що Аллесандра Амбросіо з подружкою розважилися в бікіні на яхті: одна краше іншої.