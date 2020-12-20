Популярна американська модель й зірка Victoria's Secret Аллесандра Амбросіо захопила шанувальників, помірявшись фігурою з красунями-подругами на відпочинку
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Літо настає, Тепло в серці. Ця барвиста магія. Речі в житті..."- коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Амбросіо позує в одному бікіні з красунями-подругами на кораблі, ефектно посміхаючись при цьому на камеру.
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"Одна краща за іншу«," чарівний вигляд. Можна дивитися вічно" « " бездоганна Краса!", "вау, який розкішний огляд" « " ось це у вас форми-бомбезні!",- пишуть її шанувальники.
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На фото Амбросіо позувала в накидці й бікіні. Поруч можна побачити ще одну дівчину в купальнику і прозорій накидці. А з іншого боку сиділа красуня в бікіні й шортиках. Дівчата спокусливо притиснулися один до одного і хвалилися ідеальними фігурами. Завдяки цьому кадри вийшли досить пікантними й спокусливими.
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