Відома модель і зірка бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо порадувала різдвяним образом з теплих країв

Як передає Politeka.net, красуня розмістила в соцмережі "Instagram" кадри свого відпочинку в Бразилії (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця). Вона попустувала на дерев'яній платформі біля басейну, надівши мініатюрний червоний купальник на зав'язках. У такому вигляді модель пройшлася по дощечках, розмахуючи чорно-жовтою хусткою на тлі зачаровує пейзажу долини.

Бікіні ледь прикрило розкішне тіло Алессандри, дозволивши шанувальникам милуватися її стрункою фігурою і спокусливими формами. На кадрах дівчина позує в розкутих позах, згинаючись і розмахуючи хусткою. Як видно на одному з фото, Амбросіо знайшла собі друзів у вигляді чотирьох собак, які підняли їй настрій нарівні з коктейлем.

"Різдво на землі .... 🎄 🌟 ❣ ️ ",- зазначила модель в описі поста.

Користувачі соцмережі захопилися зовнішнім виглядом Алессандри в розпал зими і залишили їй багато хвалебних коментарів:

"Ви все ще назавжди у відпустці ??"; "Продовження щасливих свят моя Богиня Алесса !!!!"; "Чи можливо бути красивіше?"; "Все, що тобі потрібно на Різдво, це ..."; "Неймовірно, красиво, приголомшливо"; "красива жінка в красивому місці = ВАУ !!! 😍 З Різдвом, Алессандра"; "абсолютно приголомшливо і неймовірно красиво"; " Моя літня муза 💓"; " Наша прекрасна прекрасна муза-Діва-принцеса ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Сексуальна, красива, спокуслива приваблива, чудова, елегантна красуня"; "Фантастика"; "Королева Галактики"; "тіло зводить з розуму".

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