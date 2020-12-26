Известная модель и звезда бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио порадовала рождественским образом из теплых краев

Как передает Politeka.net, красотка разместила в соцсети "Инстаграм" кадры своего отдыха в Бразилии (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца). Она порезвилась на деревянной платформе у бассейна, надев миниатюрный красный купальник на завязках. В таком виде модель прошлась по дощечкам, размахивая черно-желтым платком на фоне завораживающего пейзажа долины.

Бикини едва прикрыло роскошное тело Алессандры, позволив поклонникам любоваться ее стройной фигурой и соблазнительными формами. На кадрах девушка позирует в раскованных позах, изгибаясь и размахивая платком. Как видно на одном из фото, Амбросио нашла себе друзей в виде четырех собак, которые подняли ей настроение наравне с коктейлем.

"Рождество на земле .... 🎄🌟❣️", - отметила модель в описании поста.

Пользователи соцсети восхитились внешним видом Алессандры в разгар зимы и оставили ей много хвалебных комментариев:

"Вы все еще навсегда в отпуске ??"; "Продолжение счастливых праздников моя Богиня Алесса !!!!"; "Возможно ли быть красивее?"; "Все, что тебе нужно на Рождество, это ..."; "Невероятно, красиво, потрясающе"; "Красивая женщина в красивом месте = ВАУ !!! 😍 С Рождеством, Алессандра"; "Совершенно потрясающе и невероятно красиво"; "Моя летняя муза 💓"; "Наша прекрасная прекрасная муза-дива-принцесса ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "сексуальная, красивая, соблазнительная привлекательная, великолепная, элегантная красотка"; "Фантастика"; "Королева Галактики"; "Тело сводит с ума".

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