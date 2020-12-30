Це трагедія для всього світу...

Легендарний музикант Армандо Манзанеро пішов з життя у віці 85 років

Популярний мексиканський поп-співак і композитор Армандо Манзанеро помер від коронавірусу. Його пісні співали такі відомі артисти як Френк Сінатра і Елвіс Преслі, які ним захоплювалися. Про цю трагічну подію повідомляє The Guardian.

Відзначається, що 17 грудня у музиканта був діагностований Covid-19, 22 грудня артиста перевели в реанімацію і підключили до апарату ШВЛ, а 28 грудня Манзанеро пішов з життя у віці 85 років.

Армандо Манзанеро вважався провідним мексиканським поп-композитором післявоєнного часу і одним з найбільш комерційно успішних композиторів Латинської Америки. Він займав пост президента мексиканського товариства авторів і композиторів, а в 2014 році отримав "Греммі" за внесок у музику.

Манзанеро випустив кілька десятків альбомів любовних пісень власного написання і виконання.

Він брав участь у радіо - і телешоу, записав понад 30 альбомів і став автором музики до кількох фільмів. В цілому він написав понад 400 пісень, які користувалися популярністю і у інших артистів.

На його шедеврах виросло не одне покоління, а його пісні чули всі, тому в трагедію практично неможливо повірити. Так, в різні роки його пісні виконували відомі особистості: Діонн Уорвік, Перрі Комо, Крістіна Агілера, Елвіс Преслі, Френк Сінатра та інші.

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