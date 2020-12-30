З'явилися подробиці з госпіталізацією легендарної актриси Аліси Фрейндліх. Страшна недуга підкосила майже всю сім'ю

Як передає Politeka.net, внучка 86-річної актриси Анна Тарасова ошелешила сумною звісткою у своєму мікроблозі в Instagram.

Виявляється, в лікарні з ураженням легенів опинилася не тільки Фрейндліх. Небезпечним китайським вірусом також заразилися її дочка Варвара, внучка Анна і ще одна родичка. Всіх їх госпіталізували.

Анна опублікувала добірку відео зі знаменитою бабусею і розповіла, як йдуть справи.

"Це перший Новий рік, коли моя сім'я зустріне його в зовсім інших реаліях. Але навіть в такий складний час, доля розпорядилася так, щоб ми були разом. Я, мама, бабуся Аліса... Серце болить, розривається. Але я знаю, що все буде добре. Точно буде. Соні (дочці Анни, - ред.) потрібна здорова мама, бабуся та прабабусі. Ми скоро будемо разом, будемо знову обніматися і цілуватися до нестями. Сміятися і грати. Все Буде Добре", - впевнена дівчина.

Схвильовані користувачі висловили слова підтримки родині Фрейндліх:

"Аня, Одужуйте швидше!!! Ми з вами всією душею!!! ❤️"

"Анєчка! Всіма думками і душею з вами! Здоров'я вам, вашій мамі, Алісі Брунівні, вашій другій бабусі, здоров'я всій Вашій родині! Все Буде Добре! Тільки позитивний настрій!❤"

"Рука не піднімається лайкуть, але ці серця підтримки вам ❤️❤️❤️ ми вас любимо 🙏 "

"Здоров'я і сил коханій родині! ❤️ мільйони сердець зараз б'ються разом з вами і за вас! 🙏🏻❤️"

"Допоможи Господи! Якнайшвидшого одужання!"

Нагадаємо, Алісу Фрейндліх госпіталізували 25 грудня до реанімації інфекційного відділення лікарні ім. Соколова в Санкт-Петербурзі. За попередніми даними, у неї велике ураження легенів.

Нагадаємо, зірку "Службового роману «жорстко принизили в Росії, актриса не стрималася:" ось сволоти..»

А ще Politeka писала, "Ууу, клас": 84-річну зірку "Службового роману" доставили в пологовий будинок

Також Politeka повідомляла, як зараз виглядають Софі Лорен, Аліса Фрейндліх, Бріжит Бардо та інші красуні, за якими всі "сохли": "час їм непідвладний"