Зірка "Квартал 95" Юрій Ткач викликав фурор новою витівкою, знявши свою 6-річну доньку за цікавим заняттям
Як передає Politeka.net, 37-річний гуморист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram кадри, на яких постала його маленька дочка Ліза (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Дівчинка, яка хотіла бути красивою, як мама, "озброївшись" дитячим блиском, старанно підфарбовувала губки, а Ткач в цей час знімав процес та давав "уроки".
"Ліза, очі треба побільше зробити, тоді рот ширше відкриється...", - сказав тато. "Ще більше очі!", - примовляв він.
Неважко здогадатися, що в результаті малятко трохи "не луснула" - так широко витріщивши очі.
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"Така ж закономірність у всіх дівчаток? )))", - запитав у підписі гуморист.
Користувачам сподобалося те, як Юрій мило пожартував над донькою:
"Дівчатам важко ... поки намалюєш губи - очі вилізуть! 😂😂"
"Лізі завжди прекрасна 😊 а тато вчитель ще той)))"
"краса вимагає жертв.😂"
"Тато-гуморист - горе в сім'ї 😂"
"Маленька зірочка 💋 💋 "
"Ох і тато...😍"
"100% леді))))) 👍"
"😂Татусь поганому не навчить"
Раніше ми повідомляли, загримований Ткач пожартував над собою, виставивши фото в Instagram, на якому у нього не все в порядку з головою (в буквальному сенсі).
"Прищ вискочив. У всіх же буває? Що робити?", - поскаржився Юрій.
"Ага, прищ, дружина сковорідкою заїхала. Додому потрібно вчасно повертатися", "потрібно, щоб кум плюнув і все пройде", "Начебто хороший хлопець, за що так побили?", "Нехай песик лизне", "хто це зробив?", - з гумором відгукнулися користувачі.
Нагадаємо, Ткач із "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.
Також Politeka писала, що зухвалий Ткач із "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.