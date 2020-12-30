Зірка "Квартал 95" Юрій Ткач викликав фурор новою витівкою, знявши свою 6-річну доньку за цікавим заняттям

Як передає Politeka.net, 37-річний гуморист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram кадри, на яких постала його маленька дочка Ліза (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Дівчинка, яка хотіла бути красивою, як мама, "озброївшись" дитячим блиском, старанно підфарбовувала губки, а Ткач в цей час знімав процес та давав "уроки".

"Ліза, очі треба побільше зробити, тоді рот ширше відкриється...", - сказав тато. "Ще більше очі!", - примовляв він.

Неважко здогадатися, що в результаті малятко трохи "не луснула" - так широко витріщивши очі.

"Така ж закономірність у всіх дівчаток? )))", - запитав у підписі гуморист.

Користувачам сподобалося те, як Юрій мило пожартував над донькою:

"Дівчатам важко ... поки намалюєш губи - очі вилізуть! 😂😂"

"Лізі завжди прекрасна 😊 а тато вчитель ще той)))"

"краса вимагає жертв.😂"

"Тато-гуморист - горе в сім'ї 😂"

"Маленька зірочка 💋 💋 "

"Ох і тато...😍"

"100% леді))))) 👍"

"😂Татусь поганому не навчить"

Раніше ми повідомляли, загримований Ткач пожартував над собою, виставивши фото в Instagram, на якому у нього не все в порядку з головою (в буквальному сенсі).

"Прищ вискочив. У всіх же буває? Що робити?", - поскаржився Юрій.

"Ага, прищ, дружина сковорідкою заїхала. Додому потрібно вчасно повертатися", "потрібно, щоб кум плюнув і все пройде", "Начебто хороший хлопець, за що так побили?", "Нехай песик лизне", "хто це зробив?", - з гумором відгукнулися користувачі.

Нагадаємо, Ткач із "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Також Politeka писала, що зухвалий Ткач із "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.