Українська співачка Настя Каменських здивувала виглядом під час запису домашнього відео

Артистка звикла дивувати публіку своїми відео, які записує для молодіжного додатку «Тік-Ток». Для своїх роликів Каменських часто змінює імідж, зачіски і також влаштовує танцювальні челенджі.

Цього разу Настя спантеличила зовнішнім виглядом під час запису самого ролика. І справа була не в одязі, яку носить співачка. Шанувальників здивувало обличчя Каменських-фанати відзначили, що вона сама на себе несхожа.

Варто відзначити, що Каменських не користується уколами краси і підкреслює, що проти видалення і маскування зморшок, адже так їй здається, що зморшки – це сліди «посмішок». Тому найчастіше в своїх роликах зірка використовує спеціальний фільтр.

Ось що пишуть шанувальники:

"Завжди виглядає божественно👑; що тут скажеш, Богиня))) Льоші заздрю); Настя що ти робила з особою???? Як то не природно виглядаєш 🙄" »

Раніше ми також писали, що Настя Каменських вирішила попозувати поруч з акуратно прикрашеною ялинкою і порадувати фанатів новою зміною іміджу. Цього разу Настя позувала в трикотажній сукні з легким коричнево-пастельним відтінком.

Свій милий образ співачка доповнила макіяжем з акцентом на природну красу, а також поклала неслухняне волосся в маленькі кучері.

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