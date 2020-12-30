Популярна украинскаяпевица Тіна Кароль по-справжньому запалила на новорічному концерті

Цього року зірки взяли участь у зйомках новорічних шоу задовго до свята. Щоб відзняти концертну програму в умовах карантину, артисти працювали в новому для них режимі. Також шанувальники вирішили нагадати, як виглядало попереднє виступом їх улюбленої артистки.

Не обійшлося і без пікантних моментів. Вся справа в тому, що шанувальники в коментарях під архівним роликом Тіни помітили моменти, в яких миготів і Дан Балан. З артистом Кароль приписували бурхливий роман і під час їх спільних зйомок на шоу «Голос» між парою було чимало неоднозначних моментів.

Так, в ролику Тіна запалила на сцені зі своєю підтанцьовкою і влаштувала «дикі» танці в червоному дизайнерському вбранні. Звична зачіска і макіяж з червоною помадою завершили ідеальний новорічний образ співачки.

"Піднімаємо собі новорічний настрій😍 💃", - сказано під роликом.

Ось як реагують в мережі:

«НежДанчик в тему😍😘❣️ настрій підняли😂😍❤️;Несподівано однак🤪 Любимки😍; Несподіваний вибір пісні 😻😹; Несподівано прекрасно😂🙈💜; Як несподівано і приємно 🥰💜; настрій підняте до небес, який же прекрасний номер, а скільки з ним спогадів...🦅 💜 🕊 ; Несподівано звичайно🤯 😍; як же вони дивляться один на одного❤️😍 😊; ніби MARUV отжигает😊 😄❤️".

Раніше ми повідомляли, уважні шанувальники співачки помітили цікаву деталь, коли вона брала участь в одній з програм на українському телебаченні. Кароль з'явилася в ефірі в бордовому піджаку, який, здавалося, був їй трохи завеликий.

І це не дивно-раніше в такому ж піджаку був помічений її колишній колега по "Голосу країни" співак Дан Балан. Найцікавіше, що тіні приписували "таємний" роман з останнім.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню:»Ауф, яка вовчиця...".

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