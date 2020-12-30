Популярна українська співачка Настя Каменських ошелешила фанатів визнанням, чим цього року буде особливим Новий Рік

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці зірки в Instagram.

"Мій святковий стіл на Новий Рік 🎄 Новорічна ніч особлива у всьому. Тому я вирішила дозволити собі особливу для мого раціону їжу 😋 у цей Новий Рік мені так захотілося приготувати всі ті страви, який готували ще наші мами й бабусі - оселедець під шубою, олів'є, салат з крабовими паличками, пюре з холодцем і хріном», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Каменських позує сидячи, поруч з дружиною «позитиву» Ганною Андрійчук-Завгородньою, тримаючи в руках тарілки зі смаколиками.

"Настя, ти прекрасна. Виходь за мене", "оце ти молодець!", "Настюшка - ти найкраща", "оце ти розумниця! Проте, а як же Потап? Він підтримав вашу ідею?", "боже, ну до чого ж Ви обидві красиві", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що співачка Настя Каменських показала себе в романтичному образі, приготувавши фанатам сюрприз

Так, 33-річна зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному брючному костюмі молочного відтінку.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку" Холостяка " розкутою позою.