Відома модель Кортні Кардаш'ян показала, який у неї настрій

На фото Кортні позує в бікіні на мотузочках і окулярах. Красуня лягла на пісок, хвалячись видом пляжу. Дівчина посміхалася і хвалилася не тільки ідеальними ніжками, але і сідницями. На другому фото модель вже стояла і взялася за трусики бікіні, роблячи кадр максимально спокусливим. На ще одному кадрі красуня бігла разом з подружками, які не поступалися зірці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настрій 2021", - підписала фото дівчина.

Фанати поставили більше мільйона лайків і написали коментарі:

"Я йду", "заткніть всі чутки про вагітність", "Королева"," принцеса Діснея"," ти справжня хижачка"," я теж Кортні, я теж"," прикріпи це До н. е., ти приголомшлива"," моє все натхнення"," знову старі фото"," тільки позитив 2021"," будь ласка, пограйте", " що я роблю?", "Пляжний час-завжди найкращий час".

Ми повідомляли, що відома модель Кортні Кардашьян підкорила видом в рожевому бікіні.

Кортні одягла рожевий купальник, завдяки якому стали видні всі вигини без прикрас.

Красуня натягнула ліфчик, який підкреслив її великі груди. Остання ледь не вистрибувала і не показувалася назовні.

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