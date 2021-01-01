Відома модель Кортні Кардаш'ян показала, який у неї настрій
На фото Кортні позує в бікіні на мотузочках і окулярах. Красуня лягла на пісок, хвалячись видом пляжу. Дівчина посміхалася і хвалилася не тільки ідеальними ніжками, але і сідницями. На другому фото модель вже стояла і взялася за трусики бікіні, роблячи кадр максимально спокусливим. На ще одному кадрі красуня бігла разом з подружками, які не поступалися зірці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Настрій 2021", - підписала фото дівчина.
Фанати поставили більше мільйона лайків і написали коментарі:
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"Я йду", "заткніть всі чутки про вагітність", "Королева"," принцеса Діснея"," ти справжня хижачка"," я теж Кортні, я теж"," прикріпи це До н. е., ти приголомшлива"," моє все натхнення"," знову старі фото"," тільки позитив 2021"," будь ласка, пограйте", " що я роблю?", "Пляжний час-завжди найкращий час".
Ми повідомляли, що відома модель Кортні Кардашьян підкорила видом в рожевому бікіні.
Кортні одягла рожевий купальник, завдяки якому стали видні всі вигини без прикрас.
Красуня натягнула ліфчик, який підкреслив її великі груди. Остання ледь не вистрибувала і не показувалася назовні.
Нагадаємо, спекотна Кортні Кардашьян побешкетувала у ванній, почавши роздягатися перед камерою
Також Politeka писала, що Кортні Кардашьян влаштувала Нічний заплив з подругою в тісному купальнику
А ще Politeka повідомляла, що Кортні Кардашьян без білизни і сорому звела з розуму видом на балконі