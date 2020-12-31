Мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров і його дружина Олександра Кучеренко похвалилася тим, як бубд зустрічати Новий Рік

Фотографією вони поділилися на своїх сторінках в Instagram, передає Politeka.net.

Дмитро і Олександра позують в літньому одязі на тлі моря. У перед ними стоїть маленька новорічна ялинка, прикрашена квітами і мандаринами.

Також Комаров надів ковпак Санта Клауса.

Телеведучий подякував рік, що минає, і зазначив, що зміг багато чому навчитися.

"Спасибі, 2020-й, ти мене багато чому навчив, багато змусив переосмислити, переформатувати, перезавантажити. Ти був непростий для всіх людей. Більшості з нас поставив на шляху найскладніші випробування, а просто випробування - всім без винятку. Але я проводжаю тебе з вдячністю і словами"Спасибі за те, що ти був". Без тебе не було б 2021, і всі ми не змогли б загадати бажання в сьогоднішню ніч», - написав він.

Комаров побажала всім любові у всіх проявах.

"Дружно зустрічаємо 2021 і просимо, щоб він подарував нам з вами якомога більше любові. У всіх відносинах, розуміннях, проявах і сферах життя. Щоб все, що відбувається в нашому житті, було з любов'ю. Щоб з любов'ю прокидатися і посміхатися. Просто тому, що настав новий день, і я його проживу. З любов'ю йти на улюблену роботу. З любов'ю займатися улюбленими хобі. З любов'ю приходити до найулюбленіших, близьким і дорогим, багаторазово збільшуючи концентрацію любові в просторі. Хочеться відчувати навколо тільки любов і позитив. І взагалі не хочеться негативу і агресії", - зазначив мандрівник.

Користувачі Мережі вітають телеведучого і його дружину з Новим роком.

"Які ж Ви чудові ❤зі святом! Всіх Благ " « " з Новим роком вас !🎄Найпозитивніший і веселий ведучий 👍 🏻щастя вам і сімейного благополуччя❤! Дуже красива пара", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Комаров з " Світу навиворіт "зізнався, що зробив його щасливим у новій подорожі:" пізно ввечері я...".