Екс-тренер українського супертяжу Олександра Усика розповів про останні дні роботи з боксером



Джеймс Алі Башир - був одним з тих, хто посприяв тріумфу українця в першій важкій вазі, але в 2017 році дороги тренера і спортсмена розійшлися.



"Мені було б дуже складно повернутися до тієї ситуації, в якій я опинився. У нашому останньому тренувальному таборі я був не дуже щасливий. Для мене це було пекло. Ми проводили перший захист титулу проти Табісо Мчуну, і протягом усього табору я відчував, що атмосфера не була хорошою", - цитує тренера Fightnews.

За словами Алі Башира, цей бій став для нього останньою краплею.

"Я запитав у Усика:" щось не так?"Він відповів: "Ні". Можна щось сказати, але дії сильно розходилися зі словами. Я тоді прийшов до висновку, що якщо він і не відмовиться від моїх послуг, Я піду сам, оскільки не можу працювати таким чином", - поділився тренер.

Раніше Алі Башир зізнався, що однією з причин його відходу з команди Олександра Усика стало те, що боксер прислухався до думки багатьох людей, які не розбиралися в боксі.



Нагадаємо, що український боксер припинив співпрацю зі своїм тренером в лютому 2017 року. Башир і Усик працювали разом практично з початку професійної кар'єри останнього.

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