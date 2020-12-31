Неподобство в родині шоумена Андрія Джеджули гримить на всю Мережу. І він, і його дружина Юлія Леус не стримуються в гучних заявах

Кілька днів тому дружина Джеджули на сьомому місяці вагітності потрапила в лікарню із загрозою викидня. Про це Юлія повідомила у своєму Instagram. Причиною різкого погіршення самопочуття став нібито стрес, пережитий після сварки з чоловіком. Юлія звинуватила останнього в домашньому насильстві і в тому, що він зовсім не дбає про неї і їх майбутнього малюка.

До речі, Джеджула навідріз відмовився відвідувати дружину в лікарні, вважаючи, що історія з "загрозою викидня" дещо надумана. Коментар шоумена опублікувала "КП в Україні".

"Це моя принципова позиція. Я досі не впевнений, чи все так є насправді або це розіграно нею якось... Я там не з'явлюся. Враховуючи відносини з її мамою, дочкою, шо загострилися, та знаючи те, як було все і як все відбувається в результаті, я просто закриваю на це очі...", - поділився Андрій.

Ведучий вважає, що приводом для такого емоційного спалаху у Юлії стали не тільки гормони, але й її ревнощі.

"У мене вагітна дружина з підвищеним гормональним фоном. Так що в мене періодично прилітають тарілки, посуд різний, незв'язні звинувачення і т.д. Я звик до цього. А те, що сталося зараз - це було підживлено посиленими ревними позивами. Їй не сподобалося, що я виставив фотографію з Настею Каменських з роботи. Скажімо так, нібито для неї вона недостатньо була одягнена... Я Настю Каменських дуже давно знаю, у нас дружні стосунки...", - прокоментував Джеджула.

А на звинувачення в насильстві шоумен відповів: "Їй (дружині, - ред.) я можу сказати тільки одне: якщо вона вважає, що я її побив або заподіяв шкоду здоров'ю - нехай звертається в поліцію, знімає побої".

Після виписки з лікарні, Леус, яка втекла від Джеджули, не має наміру повертатися додому, а поїде жити до 18-річної доньки Ангеліни.

"Для мене зараз найголовніше - здоров'я мого малятка, яке він вчора підрубав, про себе мовчу!", - заявила дівчина в Instagram.

Ситуацію активно обговорюють у коментарях:

"Я ніколи не могла подумати що Андрій може таке чудити, навпаки повинен зараз піклуватися про вас!"; "Юлічка, коли ж це закінчиться🤯, Ви вже заслуговуєте на хороше ставлення, вдосталь намучилися 👆"; "я вам ще влітку говорила, що Джеджула ще себе покаже, ви тільки єхидно огризалися і заблокували мене".

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