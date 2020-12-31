Телеведуча і співачка Ольга Бузова зараз проводить час у теплих краях, звідки публікує спекотні фото

Зірка вирушила на Мальдіви, де планує зустріти Новий рік, передає Politeka.net. Красуня балує своїх шанувальників фото в яскравих купальниках.

Ольга одягла тонкий обтягуючий купальний наряд з леопардовим забарвленням і пікантним вирізом в районі грудей.

Нескромні вирізи з боків оголювали стегна знаменитості.

Варто відзначити, що Бузова заплела собі афрокосички через що її краса придбала якісь нотки екзотичності.

"Wild & free 🐅 проводжаємо цей рік, і йдемо на зустріч до нового 🙌 🏻 🙏 🏻 піти чи плаття надіти😂 😂 😂 ✊ 🏻. Мої хороші, ви як? ❤ ️ "",- написала зірка.

За годину пост артистки зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Деякі звернули увагу на зайву худорлявість зірки.

"До пупка відмінно, але нижня частина як то⛔", " а фотошопа скільки, господи 🤦♂️🤦♂️🤦♂️", "Ні..я звичайно перепрошую...але це занадто, як на мене!🤦 ♀ ️ ️ ️ ", "Худа як смерть, всіх з наступаючим Новим роком", " можна ще більше фотошопу?😁 ", "Що з ногами?", "Терміново поповніти ❤️❤️❤️❤️❤️", "Ну дуже худа!!", "Якось вульгарно, "" Аааа....чого така худа?((🙄 🙄 🙄",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова в бежевому капелюшку з червоною стрічкою і крихітному чорному бікіні з квітковим принтом насолоджувалася сніданком прямо в басейні. Зірка підставила сонечку оголені принади, торкнувшись рукою голови і закривши очі від задоволення.

Коли ранок дійсний добрий️️️", - написала вона.

Нагадавши, щаслива Бузова не стримала емоцій, застрибнувши на руки до зоряного красеня

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