Популярна українська співачка Настя Каменських приголомшила шанувальників словами про те, як хоче провести Новий Рік

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Замість підсумків року хочу розповісти, як відсвяткувати Новий рік незабутньо ☺ у мене в новорічну ніч обов'язково будуть танці! Можна написати на папірці різні види танців-диско, місячна хода, Single Ladies руху, тверк, балет, вальс, клубні танці, рухи робота, ламбада і тд! 💃 🏻 Нехай кожен з присутніх станцює щось зі списку, а інші повторюють за ним", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Каменських рекомендує українцям знімати такі моменти на камеру, оскільки їх приємно переглядати.

"А ще ловіть всі моменти на камеру 📷 потім можна буде змонтувати ваше класне новорічне відео, яке захочеться переглянути не один раз!» - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку співачка позує з подругою – дружиною «позитиву» Ганною Завгородньою.

До цього ми розповідали, що українська співачка Настя Каменських ошелешила фанатів визнанням, чим цього року буде особливим Новий Рік.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк

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