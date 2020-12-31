Переможниця проекту "Холостяк" Даша Ульянова вирішила здивувати шанувальників словами про Новий Рік

Як розповідає Politeka, відповідний пост знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Без підсумків року 😂 треба ж чимось виділятися, адже підсумки року, мабуть , не підбив тільки ледачий 😉 просто хочу сказати спасибі всім, хто був поруч. 2020-ий, не дивлячись на свою складність, змінив моє життя кардинально. 😉 І, якби мені рік тому сказали, що все так круто складеться, я б не повірила!" - йдеться в повідомленні.

При цьому Ульянова звернулася до українців зі словами, що в майбутньому році "Любіть, цінуйте тих, хто поруч і самі підставляйте своє надійне плече тим, хто його так щиро потребує".

Сама красуня позує з келихом в руці, обдаровуючи шанувальників бездоганною посмішкою. Вони, у відповідь, закидали кумира словами про свято, що приходить.

До цього ми розповідали, що зірка популярного телешоу "Холостяк" Даша Ульянова показала свою" нічну романтику " на автозаправці

Так, Ульянова опублікувала фотографію, на якій вона позує на автозаправці, тримаючи в руці морозиво.

"Нічна романтика на заправці й з морозивом", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, спокуслива Ульянова з "Холостяка" довела до божевілля, зігнувшись на ліжку.

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою.