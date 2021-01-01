Українцям розповіли, скільки доведеться відпочивати в першому місяці 2021 року

Люди з п'ятиденним робочим тижнем у січні відпочиватимуть 12 днів, пише Politeka.net.

Така кількість вихідних у першому місяці 2020 року передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові та неробочі дні, а також рішенням Кабінету Міністрів.

Тривалий вікенд спершу припадає на початок місяця: з 1 по 3 січня вихідні поспіль.

Що стосується Різдва, то Кабінет Міністрів заздалегідь перенес робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня, щоб українці отримали чотири вихідних поспіль: з 7 по 10 січня включно.

А за рішенням уряду, робочі дні для українців з п'ятиденним робочим тижнем перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

У 2021 році в Україні буде 115 офіційних вихідних днів.

Згідно із законом, якщо святковий день випадає на вихідний, неробочий день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

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