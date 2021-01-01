Актриса Антоніна Паперна, донька артистки Ольги Сумської, показала свій святковий образ у новорічну ніч
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Паперної у соцмережі.
Так, в акаунті доньки Сумської з'явилась світлина, на якій вона позує в гарній сукні біля новорічної ялинки. В руках у Тоні - келих шампанського.
Для святкування Нового року Паперна обрала доволі легкий та навіть дещо літній образ - на ній помаранчева сукня зі сріблястими блискітками на тонких бретельках. Також вона зробила пишну укладку з легкими "пляжними" кучерями.
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В коментарях актрису привітали з Новим роком та висловили захоплення її образом.
"Красуня", "Тоня, з Новим роком вас", "Вау, яка!", "Така ніжна! Нехай рік буде чарівним", "Красуня", - пишуть в коментарях.
Раніше ми повідомляли, що Паперна потішила публіку кадрами "п'яної" витівки.
Так, спочатку вони з подругою пили каву, а потім різко перейшли на більш міцний напій - вино. Розпалена алкоголем донька Сумської навіть виконала запальний танець під пісню Сердючки.
Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.
Також Politeka писала, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися шаленим веселощам на камеру «" жодного дня без пляшки».