Актриса Антоніна Паперна, донька артистки Ольги Сумської, показала свій святковий образ у новорічну ніч

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Паперної у соцмережі.

Так, в акаунті доньки Сумської з'явилась світлина, на якій вона позує в гарній сукні біля новорічної ялинки. В руках у Тоні - келих шампанського.

Для святкування Нового року Паперна обрала доволі легкий та навіть дещо літній образ - на ній помаранчева сукня зі сріблястими блискітками на тонких бретельках. Також вона зробила пишну укладку з легкими "пляжними" кучерями.

В коментарях актрису привітали з Новим роком та висловили захоплення її образом.

"Красуня", "Тоня, з Новим роком вас", "Вау, яка!", "Така ніжна! Нехай рік буде чарівним", "Красуня", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що Паперна потішила публіку кадрами "п'яної" витівки.

Так, спочатку вони з подругою пили каву, а потім різко перейшли на більш міцний напій - вино. Розпалена алкоголем донька Сумської навіть виконала запальний танець під пісню Сердючки.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

Також Politeka писала, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися шаленим веселощам на камеру «" жодного дня без пляшки».