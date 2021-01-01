Відомий український телеведучийЮрій Горбунов перевтілився в Діда Мороза та привітав українців з Новим роком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Горбунова у соцмережі.

На відео за кадром дружина Горбунова Катя Осадча говорить про те, що у відсутності роботи в новорічну ніч Горбунов ходить по хатах.

Також у кадрі можна побачити відому українську співачку Настю Каменських і її чоловіка, співака та продюсера Потапа (Олексія Потапенка). Судячи з домашнього вбрання Потапа, Горбунов прийшов у гості саме до зіркової пари.

На Насті - довга шовкова сукня з пікантним розрізом до стегна. При цьому жодного взуття і колготок на ній немає - вона була босоніж. А на Потапі можна побачити бордовий піжамний костюм.

В костюмі Діда Мороза він привітав своїх друзів та, напевно, вручив їм новорічні подарунки, адже із собою в нього був і мішечок.

Фоловери також привітали Горбунова з Новим роком та висловили безліч найкращих побажань.

"Дай боже вам всім здоров'я у Новому році, удачі і позитиву", "З Новим роком вас", "Всіх з Новим роком!", "З Новим роком! Ви найкращі!" - пишуть в коментарях.

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