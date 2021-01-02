Зірка шоу "Танці з зірками" хореограф Григорій Чапкіс здивував зовнішністю

Артист народився у 1930 році в Кишеневі в багатодітній єврейській родині, передає Politeka.net. У 10 років маленький Григорій вступив до танцювального гуртка, а пізніше почалася війна, і сім'я евакуювалася в Казахстан.

Після закінчення війни сім'я оселилася в Києві, де Григорій Чапкіс навчався в залізничному училище і в ансамбль пісні і танцю товариства «Трудові резерви».

Пізніше артист став виступати у складі Державного ансамблю пісні й танцю України, у складі якого пробув 26 років. Чапкіс був задіяний майже у всіх його хореографічних постановках і брав участь у 70 зарубіжних гастрольних поїздках.

У мережі розмістили фото молодого Григорія Чапкіса, якраз під час одного з виступів.

Артист був у вишиванці й шароварах, він присів і розставив руки, посміхаючись, просто: "Ого, який красень!".

Фото зібрало невелику кількість лайків і жодного коментаря.

Нагадаємо, нещодавно 90-річний Григорій Чапкіс потрапив до лікарні з пневмонією. Син української легенди, танцюрист Грег, розповів у своєму Instagram, що батько вже вдома.

"Я відчуваю таке полегшення і щастя, що він вдома. Спасибі всім за підтримку, ваші молитви так багато значать для мене і моєї сім'ї", - написав танцюрист.

До тексту син Чапкіса прикріпив відео, де телеведуча Катя Осадча бере невелике інтерв'ю у Григорія і Грега.

Користувачі мережі побажали батькові Грега здоров'я і всього хорошого.

Зазначимо, Григорія Чапкіса госпіталізували 21 грудня з підозрою на китайський вірус.

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