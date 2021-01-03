Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон вразила ефектною появою, примірявши образ феї

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Я чудово провела час, створюючи контент для вас, хлопці. 2020, що минає, вводив різні нововведення, щоб підтримати зв'язок між усіма нами", - розповіла вона.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Періс Хілтон влаштовує спекотне дефіле на тлі нібито "вози з кіньми".

"Боже, Барбі!", "ти просто сама краса", "розкішне тіло, Періс!", "ти будь-якого з розуму зведеш, ікона", "ось це справжня пожежа", "королева!",- пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, 39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон показала фігуру в червоній білизні.

Знаменита красуня вирішила привітати своїх шанувальників з католицьким Різдвом цікавим способом.

На кадрах спокуслива блондинка присіла на підлогу біля ялинки. Зірка закинула ніжки під себе і тримала в руках свого маленького кошлатого друга.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».