На Старий Новий Рік 2021 українці традиційно співатимуть щедрівки, колядки та посівалки, щоб побажати співвітчизникам щастя у непрості часи

Politeka.net приготувала кращі вірші для щедрування і посівання російською та українською мовами, текст привітання обов'язково порадує близьких.

Коли щедрують і посівають на Старий Новий Рік 2021?

Свято традиційно відзначають два дні, тому важливо не переплутати обряди і знати, якого числа і як вітати. Згідно зі старовинними звичаями, в Україні 13 січня настає Щедрий вечір або вечір Василя Святого, коли накривають багатий стіл і ходять один до одного в гості. Молоді люди зазвичай щедрують у родичів і друзів. Гості зачитують вітальні вірші, щедрівки, за які господарі щедро їх обдаровують і пригощають.

Рано вранці 14 cічня "засівають" по домівках сусідів, цим займаються тільки чоловіки, які розсипають зерно по кімнатах з побажаннями багатства, хорошого врожаю та інших благ в новому році. "Посівалки" теж готують у віршах, вони зазвичай смішні, прикольні, веселі, зрідка – урочисті.

Красиві щедрівки на Старий Новий Рік 2021 рік

За форматом щедрування виглядає, як Різдвяна коляда, в деяких місцях їх навіть не поділяють. Та й навіщо, адже побажання в основному збігаються. Пропонуємо прикольні і короткі щедрівки для дітей і дорослих:

Щедривочка щедровала,

Под окошком ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

***

К вам пришли, нас долг зовет!

Это Старый Новый год!

Время нам – колядовать,

Нас вам – щедро угощать!

Нам блины бы, со сгущёнкой,

И картошечки с тушенкой!

Горсточку конфеток сладких,

Ну, и столько же помадки!

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Чи варили юшку?

Подайте галушку!

Із горбика та в долинку –

Дайте млинчик у торбинку.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А пан, як господар,

Господиня, як калина,

А діточки, як квіточки!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Посівалки на Старий Новий Рік 2021

Посівають найчастіше по приватних будинках, хоча останнім часом таким чином вітають і жителів квартир. Традиції велять присвячувати вірші та пісні всілякому достатку господарів. Посівати потрібно обов'язково з зерном: пшеницею, ячменем, житом.

Сеем-веем-засеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте рубль иль пятак —

Не уйдем мы просто так.

***

Щедро хату посеваю,

С Новым годом поздравляю.

На Новый год, на ново счастье

Уродись, пшеничка,

Ячмень, чечевичка!

На поле – стогами,

В доме – пирогами!

С Новым годом!

***

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь наступний рік

Жилося краще, ніж торік!

***

Сію, сію, засіваю

З Новим Роком Вас вітаю!

Сію щедро із долоні

По долівці, по ослоні

Засіваю Вашу Xату

Будьте радісні й багаті.

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