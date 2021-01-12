На Старий Новий Рік 2021 українці традиційно співатимуть щедрівки, колядки та посівалки, щоб побажати співвітчизникам щастя у непрості часи
Politeka.net приготувала кращі вірші для щедрування і посівання російською та українською мовами, текст привітання обов'язково порадує близьких.
Коли щедрують і посівають на Старий Новий Рік 2021?
Свято традиційно відзначають два дні, тому важливо не переплутати обряди і знати, якого числа і як вітати. Згідно зі старовинними звичаями, в Україні 13 січня настає Щедрий вечір або вечір Василя Святого, коли накривають багатий стіл і ходять один до одного в гості. Молоді люди зазвичай щедрують у родичів і друзів. Гості зачитують вітальні вірші, щедрівки, за які господарі щедро їх обдаровують і пригощають.
Рано вранці 14 cічня "засівають" по домівках сусідів, цим займаються тільки чоловіки, які розсипають зерно по кімнатах з побажаннями багатства, хорошого врожаю та інших благ в новому році. "Посівалки" теж готують у віршах, вони зазвичай смішні, прикольні, веселі, зрідка – урочисті.
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Красиві щедрівки на Старий Новий Рік 2021 рік
За форматом щедрування виглядає, як Різдвяна коляда, в деяких місцях їх навіть не поділяють. Та й навіщо, адже побажання в основному збігаються. Пропонуємо прикольні і короткі щедрівки для дітей і дорослих:
Щедривочка щедровала,
Под окошком ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!
***
К вам пришли, нас долг зовет!
Это Старый Новый год!
Время нам – колядовать,
Нас вам – щедро угощать!
Нам блины бы, со сгущёнкой,
И картошечки с тушенкой!
Горсточку конфеток сладких,
Ну, и столько же помадки!
***
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник.
Чи варили юшку?
Подайте галушку!
Із горбика та в долинку –
Дайте млинчик у торбинку.
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А пан, як господар,
Господиня, як калина,
А діточки, як квіточки!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Посівалки на Старий Новий Рік 2021
Посівають найчастіше по приватних будинках, хоча останнім часом таким чином вітають і жителів квартир. Традиції велять присвячувати вірші та пісні всілякому достатку господарів. Посівати потрібно обов'язково з зерном: пшеницею, ячменем, житом.
Сеем-веем-засеваем,
С Новым годом поздравляем.
Дайте рубль иль пятак —
Не уйдем мы просто так.
***
Щедро хату посеваю,
С Новым годом поздравляю.
На Новый год, на ново счастье
Уродись, пшеничка,
Ячмень, чечевичка!
На поле – стогами,
В доме – пирогами!
С Новым годом!
***
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь наступний рік
Жилося краще, ніж торік!
***
Сію, сію, засіваю
З Новим Роком Вас вітаю!
Сію щедро із долоні
По долівці, по ослоні
Засіваю Вашу Xату
Будьте радісні й багаті.
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