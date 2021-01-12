1. Коли щедрують і посівають на Старий Новий Рік 2021?2. Красиві щедрівки на Старий Новий Рік 2021 рік 3. Посівалки на Старий Новий Рік 2021

На Старий Новий Рік 2021 українці традиційно співатимуть щедрівки, колядки та посівалки, щоб побажати співвітчизникам щастя у непрості часи

Politeka.net приготувала кращі вірші для щедрування і посівання російською та українською мовами, текст привітання обов'язково порадує близьких.

Коли щедрують і посівають на Старий Новий Рік 2021?

Свято традиційно відзначають два дні, тому важливо не переплутати обряди і знати, якого числа і як вітати. Згідно зі старовинними звичаями, в Україні 13 січня настає Щедрий вечір або вечір Василя Святого, коли накривають багатий стіл і ходять один до одного в гості. Молоді люди зазвичай щедрують у родичів і друзів. Гості зачитують вітальні вірші, щедрівки, за які господарі щедро їх обдаровують і пригощають.

Рано вранці 14 cічня "засівають" по домівках сусідів, цим займаються тільки чоловіки, які розсипають зерно по кімнатах з побажаннями багатства, хорошого врожаю та інших благ в новому році. "Посівалки" теж готують у віршах, вони зазвичай смішні, прикольні, веселі, зрідка – урочисті.

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Красиві щедрівки на Старий Новий Рік 2021 рік

За форматом щедрування виглядає, як Різдвяна коляда, в деяких місцях їх навіть не поділяють. Та й навіщо, адже побажання в основному збігаються. Пропонуємо прикольні і короткі щедрівки для дітей і дорослих:

Щедривочка щедровала,

Под окошком ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

***

К вам пришли, нас долг зовет!

Это Старый Новый год!

Время нам – колядовать,

Нас вам – щедро угощать!

Нам блины бы, со сгущёнкой,

И картошечки с тушенкой!

Горсточку конфеток сладких,

Ну, и столько же помадки!

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Чи варили юшку?

Подайте галушку!

Із горбика та в долинку –

Дайте млинчик у торбинку.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А пан, як господар,

Господиня, як калина,

А діточки, як квіточки!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Посівалки на Старий Новий Рік 2021

Посівають найчастіше по приватних будинках, хоча останнім часом таким чином вітають і жителів квартир. Традиції велять присвячувати вірші та пісні всілякому достатку господарів. Посівати потрібно обов'язково з зерном: пшеницею, ячменем, житом.

Сеем-веем-засеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте рубль иль пятак —

Не уйдем мы просто так.

***

Щедро хату посеваю,

С Новым годом поздравляю.

На Новый год, на ново счастье

Уродись, пшеничка,

Ячмень, чечевичка!

На поле – стогами,

В доме – пирогами!

С Новым годом!

***

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь наступний рік

Жилося краще, ніж торік!

***

Сію, сію, засіваю

З Новим Роком Вас вітаю!

Сію щедро із долоні

По долівці, по ослоні

Засіваю Вашу Xату

Будьте радісні й багаті.

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