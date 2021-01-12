З давніх-давен в Україні сформувалася хороша традиція – дарувати близьким привітання зі Старим Новим роком, 2021 рік не стане винятком

Politeka.net зібрала тут найкращі побажання у віршах і прозі, які можна зачитати особисто, Відправити по СМС або в соціальних мережах.

Якого числа вітати зі Старим Новим роком 2021

Саме свято з'явилося через перехід на Григоріанський календар – дата різко "з'їхала" на два тижні тому, і українці не змогли швидко звикнути, якого числа починається новий рік. У підсумку вирішили гуляти двічі: з 31 Грудня на 1 січня і з 13 на 14 Січня. За традицією, Старий Новий Рік 2021 потрібно зустріти не гірше, ніж основне свято, накрити щедрий стіл і привітати близьких. 13 січня святкують Щедрий вечір, співають пісні, щедрівки, читають вірші та колядки, а вранці 14 Січня чоловіки посівають.

Вірші для привітання зі Старим Новим роком 2021

Традиційно святкові привітання називають "щедрівки", "колядки" та "посівалки", залежно від того, коли люди їх зачитують. 13 січня прийнято співати "щедрівки" і "колядки", які по суті одне і те ж, а ось 14 Січня зачитують посівальні слова. Таке коротке привітання підійде навіть дітям

В Старый Новый год желаю,

Чтоб исполнились мечта,

Жизнь веселой, яркой стала.

Много-много волшебства!

***

В Старый Новый год

Чудо повторится,

То, что не сбылось,

Пусть сейчас свершится!

Пусть тебе сегодня

Бенгальские огни

Принесут надежду,

Счастье в сказочные дни!

***

Тільки в нашого народу,

Є таке чудове свято,

Ледь два тижні промайнули -

Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Сили, аж позаздрить бик,

Зичить старий новий рік!

***

Хай прибутки та достатки

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас окриляє,

Радості на кожнім кроці

В Старому Новому році!

Джерело фото: amazing-ukraine.com

Привітання зі Старим Новим роком 2021 в прозі

Не обов'язково готувати традиційні "щедрівки", "посівалки" або "коляду", щоб душевно привітати близьких, слова можна висловити прозою, коли віршики недоречні. Пропонуємо красиві, прикольні, веселі побажання для дорослих і співробітників, їх також варто відправити друзям, коханому чоловікові або жінці:

Джерело фото: 24tv.ua

З наступаючим Старим Новим роком, відзначте ж його ще краще, ніж 1 січня. Бажаю, щоб в 2021 тебе відвідають найгеніальніші ідеї, які принесуть щастя і благополуччя. Не бійся робити перший крок і експериментувати – тоді ти точно зумієш зловити удачу за хвіст.

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Ось трошки відпочили після Нового року-можна з новими силами відзначати Старий. Нехай же в цей щедрий вечір щастя загляне до вас в будинок і не захоче йти цілий рік, а для цього потрібно не поскупитися на частування і показати, як потрібно зустрічати гостей. Вітаю зі Старим Новим роком!

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Друже, в це унікальне свято, Старий Новий Рік 2021, Я бажаю тобі завжди отримувати другі шанси і вдало їх використовувати. Будь щасливим, здоровим і успішним всім на заздрість!

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