Телеведуча Тетяна Воржева, яка як дві краплі води схожа на актрису Анджеліну Джолі, влаштувала ефектну спокусу перед дзеркалом

Тетяна Воржева приваблює шанувальників в Instagram завдяки постійним публікаціям. Завдяки незвичайній схожості в Анджеліною Джолі, дівчина також отримує безліч компліментів. Сама телеведуча і співачка в минулому зазначає, що у неї з актрисою багато спільного.

Вони обидві цікавляться долями світу і благодійністю, а раніше Тетяна навіть хотіла стати актрисою. Також Тетяна встигла раніше спробувати себе в ролі телеведучої. Зараз дівчина займається собою, а одне з її найулюбленіших хобі — різні духовні практики.

Як видно на серії кадрів, представлених в Instagram, Тетяна може похвалитися дивно стрункою фігурою, як і у самої Джолі. У чорній сукні з безліччю намистин з камінням дівчина виглядала досить розкішно. При цьому глибоке декольте і чорні чоботи вдало завершили образ.

Артистка каже, що порівняння з Анджеліною Джолі їй дуже лестить, як жінці. А в таких нарядах можна помітити, що зірки і правда схожі.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Тетяна прокоментувала те, що її називають Українською Джолі.

"Ми з нею схожі не тільки зовні, але і за внутрішніми потенціалами. І мені було не дуже приємно, коли вона почала розповідати про свої операції. Афішувати це-зайве. Вона занадто красива, щоб бути матір'ю Терезою. Вона-свято. І їй потрібно бути святом і секс-символом до кінця", - ділилася своєю думкою телеведуча.

Нагадаємо, що Українська Джолі задерла сукню до непристойності і застигла в пікантній позі: «Красотища!».

Як повідомляла Politeka, Українська Джолі розсунула ноги і показала гарячі рухи на природі: Відео заворожує.