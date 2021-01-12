Листівки допоможуть донести привітання зі Старим Новим роком 2021 і порадувати близьких віршами і приємними побажаннями
Politeka.net пропонує гарні святкові слова та картинки, щоб наповнити оселі духом старих українських традицій.
Коли вітати зі Старим Новим роком 2021
Після переходу на Григоріанський календар, українці і деякі слов'янські народи продовжили відзначати Новий рік за старим стилем - в ніч з 13 на 14 Січня. Так з'явилося нове свято, яке зустрічають досі. Переддень Старого Нового року називається щедрим вечором, саме в цей час починають святкувати і говорити один одному привітання: "щедрівки", "колядки", а вранці наступного дня ходять посівати і розповідають традиційні вірші – "посівалки". Якщо ж говорити про листівки, то неважливо, якого числа їх відправляти.
Красиві вірші для привітання зі Старим Новим роком 2021 в листівках
Вірш - це універсальна форма, яку використовують у "щедрівках", "колядках" та "посівальних" піснях. З давніх-давен прийнято ходити по домівках, особисто розповідати їх родичам і близьким, проте в 2021 році, під час карантину, найкраще відправити листівку через Інтернет, тим більше, що зараз всі повідомлення безкоштовні. Хороший варіант-записати музичні відеопривітання. Пропонуємо кращі короткі віршики, які можна переписати в листівку і привітати коханих або співробітників:
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Джерело фото: v24.com.ua
Новый год сегодня старый,
Он немножечко усталый,
Но пусть счастье принесет
И растопит грусти лед!
***
Старый Новый год приходит,
Радость в каждый дом заходит,
Ну, а тех, кто отмечает,
Пусть удача примечает!
Джерело фото: vip-otkrytki.ru
***
Щедрівочка щедрувала
Зі Старим Новим роком вас Вітала
Щоб і кури в вас неслися,
В кишені гроші завелися,
Щоби кіт у хаті нявкав
І собака радо гавкав,
Щоб ваш дім достаток мав
І нещастя не пускав.
***
В цей Старий новий рік,
Проблеми хай засипле сніг,
Велика вдача в дім увійде,
Успіх вам великий принесе.
Грошей хай водиться в достатку,
І Все у всіх буде в порядку!
Джерело фото: besplatnye-otkrytki.ru
Проза для привітання зі Старим Новим роком 2021
Вірші найкраще підходять дітям, а для дорослих варто підготувати урочисті побажання в прозі. Коротке привітання можна без зусиль надрукувати на картинках і розповісти друзям за столом. Прикольні слова добре доповнять будь-яку листівку і ось кілька варіантів:
Джерело фото: dzerkalo.media
З наступаючим Старим Новим роком вітаю від усього серця і бажаю побільше приводів для простої людської радості, щоб гроші надходили рікою і легко змивали всі проблеми.
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Вітаю зі Старим Новим роком 2021, відпочинь сьогодні від усіх справ і перезавантажися для нових звершень. Нехай Щедрий вечір забезпечить достаток на весь наступний рік, а добрі люди посіють в будинку все найкраще.
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Старий Новий рік прийшов раптово, нехай так само весело пройде і весь 2021-й. Бажаю успіхів у роботі та особистому житті, щоб люди робили тільки добро, Фінанси ніколи не переводилися в твоєму гаманці.
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