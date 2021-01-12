Листівки допоможуть донести привітання зі Старим Новим роком 2021 і порадувати близьких віршами і приємними побажаннями

Politeka.net пропонує гарні святкові слова та картинки, щоб наповнити оселі духом старих українських традицій.

Коли вітати зі Старим Новим роком 2021

Після переходу на Григоріанський календар, українці і деякі слов'янські народи продовжили відзначати Новий рік за старим стилем - в ніч з 13 на 14 Січня. Так з'явилося нове свято, яке зустрічають досі. Переддень Старого Нового року називається щедрим вечором, саме в цей час починають святкувати і говорити один одному привітання: "щедрівки", "колядки", а вранці наступного дня ходять посівати і розповідають традиційні вірші – "посівалки". Якщо ж говорити про листівки, то неважливо, якого числа їх відправляти.

Красиві вірші для привітання зі Старим Новим роком 2021 в листівках

Вірш - це універсальна форма, яку використовують у "щедрівках", "колядках" та "посівальних" піснях. З давніх-давен прийнято ходити по домівках, особисто розповідати їх родичам і близьким, проте в 2021 році, під час карантину, найкраще відправити листівку через Інтернет, тим більше, що зараз всі повідомлення безкоштовні. Хороший варіант-записати музичні відеопривітання. Пропонуємо кращі короткі віршики, які можна переписати в листівку і привітати коханих або співробітників:

Джерело фото: v24.com.ua

Новый год сегодня старый,

Он немножечко усталый,

Но пусть счастье принесет

И растопит грусти лед!

***

Старый Новый год приходит,

Радость в каждый дом заходит,

Ну, а тех, кто отмечает,

Пусть удача примечает!

Джерело фото: vip-otkrytki.ru

***



Щедрівочка щедрувала

Зі Старим Новим роком вас Вітала

Щоб і кури в вас неслися,

В кишені гроші завелися,

Щоби кіт у хаті нявкав

І собака радо гавкав,

Щоб ваш дім достаток мав

І нещастя не пускав.

***

В цей Старий новий рік,

Проблеми хай засипле сніг,

Велика вдача в дім увійде,

Успіх вам великий принесе.

Грошей хай водиться в достатку,

І Все у всіх буде в порядку!

Джерело фото: besplatnye-otkrytki.ru

Проза для привітання зі Старим Новим роком 2021

Вірші найкраще підходять дітям, а для дорослих варто підготувати урочисті побажання в прозі. Коротке привітання можна без зусиль надрукувати на картинках і розповісти друзям за столом. Прикольні слова добре доповнять будь-яку листівку і ось кілька варіантів:

Джерело фото: dzerkalo.media

З наступаючим Старим Новим роком вітаю від усього серця і бажаю побільше приводів для простої людської радості, щоб гроші надходили рікою і легко змивали всі проблеми.

***

Вітаю зі Старим Новим роком 2021, відпочинь сьогодні від усіх справ і перезавантажися для нових звершень. Нехай Щедрий вечір забезпечить достаток на весь наступний рік, а добрі люди посіють в будинку все найкраще.

***

Старий Новий рік прийшов раптово, нехай так само весело пройде і весь 2021-й. Бажаю успіхів у роботі та особистому житті, щоб люди робили тільки добро, Фінанси ніколи не переводилися в твоєму гаманці.

Нагадаємо, вихідних-свят у січні буде більше, офіційне рішення Кабміну: "українці отримають..."

Як повідомляла Politeka, свята і додаткові вихідні, з'явилася важлива Заява Кабміну

Також Politeka писала, що вихідні та свята в 2021 році: українцям розповіли про тривалий відпочинок