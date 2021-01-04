У Чернігові в кафе військових відмовилися обслуговувати клієнтку через непатріотичні погляди

Так, власники закладу, ветерани АТО, відмовилися обслуговувати відвідувачку, яка висловила своє невдоволення червоно-чорним прапором на одній з полиць у закладі.

Відео опублікував волонтер Річард Горда на своїй сторінці в Facebook. У ньому про інцидент розповіла власниця закладу Катерина Число (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

За її словами, в кафе зайшла жінка і побачила на одній з полиць червоно-чорний прапор. Вона почала розпитувати: "А що це? А навіщо це? Червоно-чорний прапор, прости господи!"

Дівчина спочатку спробувала пояснити клієнтці, що прапор потрібен для того, "щоб люди не забували, що у нас в країні війна" і додала, що власники кафе – військові, ветерани АТО.

У відповідь на це відвідувачка відповіла: "Це ви мені, військовій, будете розповідати?"

Після цього жінку ввічливо попросили піти і відмовили в обслуговуванні, який її розлютив. На прощання вона сказала, що їй і так неприємно знаходиться в кафе. На що власниця кафе сказала, що їй неприємно обслуговувати сепаратистів. Вона уточнила, що йшов сьомий рік битви на Донбасі, а псевдопатріоти вказують українцям, що робити.

"І це на сьомому році війни, тобто сепаратисти вже настільки оборзіли, що просто приходять і вказують нам, що ми не повинні бути українцями", - обурилася власниця кафе Катерина Число.

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