Привітання з Хрещенням Господнім 2021 нагадають близьким про велике християнське свято і зміцнять дух перед зануренням у святу воду

Politeka.net підготувала найкращі побажання у віршах та прозі, а також красиві листівки та картинки з нагоди свята.

Якого числа Водохреща 2021

Дата святкування не змінюється і закріплена в православному календарі за 19 січня, в 2021 цей день припадає на вівторок. Напередодні ввечері, 18 січня, християни відзначають Водохресний святвечір. Хрещення Ісуса Христа є одним з дванадцяти великих свят, але не є вихідним днем, на відміну від Різдва і Великодня. У ніч на 19 число віруючі купаються в ополонці і спеціальних купелях. Вважається, що купання в водохресній воді не тільки оздоровлює, а й зміцнює тіло Святим духом.

Джерело фото: bestgif.su

Привітання з Водохрещем 2021 у віршах

Поздравляю вас с Крещением!

Пусть пошлёт благословение

Господь всевышний вам навек

И защитит от разных бед.

***

Пусть в Крещение Господне,

Все проблемы и грехи,

Смоют с нас святые воды,

Все поступки, что плохи.

Джерело фото: cosmo.com.ua

***

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы,

И болезни стороной.

***

Хай свята водичка

Вмиє ваші личка

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай освятить хату,

Щоб в ній горя не знати!

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

***

Хай вам святиться, веселиться

Святая йорданська водиця.

Як нині і в рік, так і довік,

Дай, Боже, що побажали,

Аби й нам, як вам стало.

Джерело фото: tviysvit.com.ua

Привітання з Хрещенням 2021 в прозі

Прийшла пора хреститися, святою водою вмитися і очиститися від гріхів минулого року. Бажаю, щоб ополонка принесла тільки користь, а Господь - велике щастя і успіхи в роботі. З Хрещенням!

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Джерело фото: nash.live

Сьогодні сам Бог велів скупатися в Святій водохресній воді, як Ісусу Христу багато років тому. Бажаю, щоб Небеса подарували тобі заряд енергії на весь 2021 рік і захистили від усіх проблем.

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Вітаю зі святом, нехай водне Хрещення Господнє принесе в твоє життя побільше радості і щасливих моментів, а забере з неї всі переживання і невдачі. Бажаю зустрічати на життєвому шляху тільки хороших людей і слідувати Божому плану собі на користь.

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