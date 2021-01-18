Привітання з Хрещенням Господнім 2021 нагадають близьким про велике християнське свято і зміцнять дух перед зануренням у святу воду
Politeka.net підготувала найкращі побажання у віршах та прозі, а також красиві листівки та картинки з нагоди свята.
Якого числа Водохреща 2021
Дата святкування не змінюється і закріплена в православному календарі за 19 січня, в 2021 цей день припадає на вівторок. Напередодні ввечері, 18 січня, християни відзначають Водохресний святвечір. Хрещення Ісуса Христа є одним з дванадцяти великих свят, але не є вихідним днем, на відміну від Різдва і Великодня. У ніч на 19 число віруючі купаються в ополонці і спеціальних купелях. Вважається, що купання в водохресній воді не тільки оздоровлює, а й зміцнює тіло Святим духом.
Джерело фото: bestgif.su
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Привітання з Водохрещем 2021 у віршах
Поздравляю вас с Крещением!
Пусть пошлёт благословение
Господь всевышний вам навек
И защитит от разных бед.
***
Пусть в Крещение Господне,
Все проблемы и грехи,
Смоют с нас святые воды,
Все поступки, что плохи.
Джерело фото: cosmo.com.ua
***
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы,
И болезни стороной.
***
Хай свята водичка
Вмиє ваші личка
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай освятить хату,
Щоб в ній горя не знати!
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
***
Хай вам святиться, веселиться
Святая йорданська водиця.
Як нині і в рік, так і довік,
Дай, Боже, що побажали,
Аби й нам, як вам стало.
Джерело фото: tviysvit.com.ua
Привітання з Хрещенням 2021 в прозі
Прийшла пора хреститися, святою водою вмитися і очиститися від гріхів минулого року. Бажаю, щоб ополонка принесла тільки користь, а Господь - велике щастя і успіхи в роботі. З Хрещенням!
***
Джерело фото: nash.live
Сьогодні сам Бог велів скупатися в Святій водохресній воді, як Ісусу Христу багато років тому. Бажаю, щоб Небеса подарували тобі заряд енергії на весь 2021 рік і захистили від усіх проблем.
***
Вітаю зі святом, нехай водне Хрещення Господнє принесе в твоє життя побільше радості і щасливих моментів, а забере з неї всі переживання і невдачі. Бажаю зустрічати на життєвому шляху тільки хороших людей і слідувати Божому плану собі на користь.
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