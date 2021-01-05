Російський боксер включив Олександра Усика в ТОП-3 кращих боксерів

Зокрема, чемпіон WBA в напівважкій вазі росіянин Дмитро Бівол відповів на питання про ТОП-3 найкращих боксерів світу в даний момент часу. Він включив туди українця Олександра Усика.

Про це він заявив в одному з інтерв'ю для російських ЗМІ.

«У нас є три людини, які зараз діючі, і хто володів усіма чотирма титулами (одноразово в одному дивізіоні). Це вершина айсберга, я вважаю. Це Кроуфорд, це Лопес, це Усик. Я віддам їм, тому що вони володіли всіма чотирма поясами, і вони зараз діючі боксери» — розповів Бівол.

Це не перший раз, коли Бівол хвалить українського боксера. Раніше російський боксер напівважкої ваги зазначав, що з повагою ставиться до українського важковаговика. А також називав Олександра «розумним і веселим хлопцем».

Також раніше повідомлялося, що Дмитро Бівол поскаржився на дії українських вболівальників під час його бою проти Леніна Кастільйо.

Російський боксер проводив захист свого титулу в андеркарді дебютного поєдинку Олександра Усика в суперважкому дивізіоні проти Чазз Візерспуна і був освистаний присутніми на трибунах фанатами.

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