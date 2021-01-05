Зірка серіалу «Сват» знялася у відвертій фотосесії
Як передає Politeka.net, знімок з'явився на фан-сторінці в Instagram.
Інна Корольова, яка зіграла дочку Валентини та Івана Будька, постала у вельми пікантному вигляді.
З одягу на ній тільки біла сорочка і на шиї висить розв'язаний краватка-метелик. Образ доповнюють витончені прикраси.
Інна Корольова сидить на високому стільці, зігнувши одну ногу в коліні. Актриса повернула голову і дивиться в кадр. Її волосся виглядає злегка розпатланим.
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У такому вигляді вона виглядає дуже незвично.
"Симпатично, та чому б і ні!❤️❤️🌟🌟🌟❤️❤ Мила!", "Шикарна жінка❤️", "Супер"," красуня"," Супер"," клас"," дуже красиво"," ніжна " - коментують образ королевою в мережі.
Відзначимо, починалися "Свати" з історії сімей Будько і Ковальових, які об'єдналися завдяки весіллі своїх дітей Маші і Максима. Роль Інни Корольової була однією з головних у проекті, який вийшов в 2008 році як повнометражний двосерійний фільм.
Однак в інших сезонах серіалу героїня актриси відійшла на другий план, а головними персонажами стали батьки Маші і Максима і їх дочка Женька.
Серіал "Свати" виходить з 2008 року.
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