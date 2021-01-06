Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, показала свою головну гордість
Гаряча спокусниця з довгими ногами у свій 41 рік, здається, виглядає ще привабливіше, ніж в молоді роки, пише Politeka.net.
Зірка опублікувала кадр з пікантної фотосесії для одного з журналів. На знімку гаряча Куриленко постала в довгому чорному плащі. Кокетка виставила з розрізу довгу витончену ніжку, яка виглядала просто ідеально.
Модель була на підборах, що подовжувало її силует і змусило виглядати ще ефектніше.
Ольга злегка нагнулася, блиснувши бірюзовим гольфом в глибокому декольте плаща.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Анджеліна Джолі розбурхала образом у білій піжамі, засвітивши свої татуювання: "Краса і спокуса відразу"
Чоловік Насті Каменських Потап переборщив зі схудненням і став виглядати на 10 років старше: "Як донечка з татом..."
Нова біда на "Укрзалізниці", поїзд з пасажирами спалахнув прямо на ходу: кадри і дані про постраждалих
"Вічно вагітна": 42-річна українка народила 18-ту дитину, вразивши навіть лікарів, унікальні кадри
Красуня завершила образ блакитними сережками. Легкий макіяж підкреслив її красу.
"Ще один кадр моєї зйомки", - написала Куриленко.
За годину пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.
"Боже, яка красива", " мені фото дуже сподобалося. Просто красиво 😍", "Прекрасна Ольга"," красуня", " оригінально... 💥 😎 ", "Хороша", "виглядає чудово і красиво"," Оля❤️❤️❤️", " Шикарний Лук miss Olga Куриленко🙏"," круто! 👌 ", "ух ти)))", " чудове і фантастичне фото: ти дуже надихаєш🌹 💥 🔥", " ти краса ❤️👍", " заворожуюче красива!", "Я вчора тільки подивився "Людина листопада", ти приголомшлива🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ольга Куриленко постала в красивій маєчці з декольте.
Зірка злегка нагнулася, ледь не показавши все, що ховала тканина з паєтками. Також заворожував погляд спокусниці.
Нагадаємо, 40-річна українська дівчина Бонда натягнула латексний костюм, приголомшивши фігурою:"Жінка-кішка".
Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко змила всю косметику і показала себе справжню: "така красива...".
Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко в яскравому купальнику показала " жару "на пляжі:" не постаріла...".