Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, показала свою головну гордість

Гаряча спокусниця з довгими ногами у свій 41 рік, здається, виглядає ще привабливіше, ніж в молоді роки, пише Politeka.net.

Зірка опублікувала кадр з пікантної фотосесії для одного з журналів. На знімку гаряча Куриленко постала в довгому чорному плащі. Кокетка виставила з розрізу довгу витончену ніжку, яка виглядала просто ідеально.

Модель була на підборах, що подовжувало її силует і змусило виглядати ще ефектніше.

Ольга злегка нагнулася, блиснувши бірюзовим гольфом в глибокому декольте плаща.

Красуня завершила образ блакитними сережками. Легкий макіяж підкреслив її красу.

"Ще один кадр моєї зйомки", - написала Куриленко.

За годину пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Боже, яка красива", " мені фото дуже сподобалося. Просто красиво 😍", "Прекрасна Ольга"," красуня", " оригінально... 💥 😎 ", "Хороша", "виглядає чудово і красиво"," Оля❤️❤️❤️", " Шикарний Лук miss Olga Куриленко🙏"," круто! 👌 ", "ух ти)))", " чудове і фантастичне фото: ти дуже надихаєш🌹 💥 🔥", " ти краса ❤️👍", " заворожуюче красива!", "Я вчора тільки подивився "Людина листопада", ти приголомшлива🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко постала в красивій маєчці з декольте.

Зірка злегка нагнулася, ледь не показавши все, що ховала тканина з паєтками. Також заворожував погляд спокусниці.

Нагадаємо, 40-річна українська дівчина Бонда натягнула латексний костюм, приголомшивши фігурою:"Жінка-кішка".

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