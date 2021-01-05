Популярна українська співачка Настя Каменських вразила шанувальників, примірявши міні-сукню з латексу й не тільки

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Це якесь неймовірне поєднання найяскравіших фарб, музики, казкових образів і декорацій! 😍 Неможливо передати словами, наскільки це красиво і феєрично! Потрібно тільки побачити самому! ✔️ Яке фото подобається більше? 1, 2 або 3? 📷 » - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Каменських постає перед камерою в латексній міні-сукні й чобітках з рукавичками. Це привело в» дикий " захват її шанувальників.

"Дуже класна. Просто бомба", "Ох, пощастило Потапу з тобою! І красуня, і господиня", "офігенно виглядаєш", "шикарна бомба", "красотуличка і крутишка", " ох вже ця мода. Ти гарнішаєш просто на очах", "а ти крута", "красуня!", "неможливо вибрати. Ви на всіх крута", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, співачка Настя Каменських показала один з останніх своїх образів для зйомок шоу "Маска"

Як відомо, у першому сезоні української адаптації шоу» Маски " Настя Каменських також взяла участь у ролі одного з членів журі.

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