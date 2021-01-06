Новонароджену дівчинку підкинули в лікарню в Сумах

Як передає Politeka.net, подробиці події розповіли в сюжеті "суспільного" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Дитину виявила лікар-анастезіолог.

"Забіг сюди чоловік. З чорним пакетом БМВ. Поклавши пакет. Дівчата стали питати:" що це, передача"? Він показав руками і побіг. Коли в пакет, а там новонароджена дитина, з пуповиною. 20 років роблю в лікарні-ну ще такого випадку у нас не було! ",- розповів завідувач приймального відділення.

Дитину зігріли, потім викликали поліцію і швидку, а ось наздогнати і розпитати чоловіка, який залишив дитину, медики не змогли.

На даний момент правоохоронці займаються пошуком батьків дівчинки.

Нагадаємо, на Київщині не стало однорічної дівчинки, батьки звинувачують лікарів.

Як повідомляла Politeka, життя українця обірвалося на порозі лікарні, медиків звинувачують у недбалості.

Також Politeka писала, що однорічної дівчинки не стало через зерна кукурудзи, батьки звинувачують лікарів.







