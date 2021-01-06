Вночі 6 січня згорів триповерховий котедж, в якому жили українські туристи

Так, на Івано-Франківщині, в селі Поляниця Яремчанської міської ради спалахнув готель. Інформація про загоряння до Служби порятунку надійшла о 3:48 середи. Про це повідомляють Управління ДСНС України в області.

Першими на сполох забили господарі готелю, вони вивели 25 людей на свіже повітря ще до прибуття рятувальників.

Пожежники ж застали вже повністю охоплену вогнем будівлю, яка загорілася як факел. Площа пожежі склала 250 кв.м. у той же час існувала загроза перекидання вогню на сусідні приміщення.

Як зазначають, котедж був повністю охоплений вогнем-пожежу вдалося ліквідувати через 3 години, близько 7:00. Гасіння пожежі ускладнювалося високим пожежним навантаженням і поривами вітру, проте рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі.

Зазначається, що до ліквідації масштабної пожежі залучали пожежників Державної пожежно-рятувальної частини №9 м.Яремче, пожежників з Поляниці, на допомогу покликали і колег з Ворохти, Буковеля, Делятина і навіть чергову зміну оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Загалом це 24 рятувальників особового складу ДСНС України і 8 одиниць спеціальної техніки.

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