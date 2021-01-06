Популярна американська виконавиця Біллі Айліш поділилася загадковим фото, порадувавши своїх шанувальників

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram тріумфатор 2020 року опублікувала свій портрет, зроблений на швидку руку. Обличчя красуні практично повністю було закрито яскравими зеленими пасмами. Незважаючи на це, Біллі змогла передати через фото чуттєвий погляд. Її пухкі губки, нафарбовані легким блиском, звели з розуму шанувальників.

За короткий час пост зірки зібрав більше 4 мільйонів лайків. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Солодка дівчинка", "Привіт, красуня", "Краща співачка в світі", "зелений колір чесно створений для тебе", "Краса", "подивися на себе, яка ти класна", "і тобі так дуже добре", "ти виглядаєш так мило", "Королева", "ми любимо тебе, Біллі Айліш", - пишуть користувачі Мережі.

Популярність 19-річної Біллі Айліш зростає з величезною швидкістю. Лише в 2016 році юна зірка заявила про себе, а вже в 2020 році вона стала справжнім тріумфатором музичної премії Греммі, забравши чотири основні нагороди і ще одну за Кращий вокальний поп-альбом.

Біллі Айліш стала справжнім відкриттям 2010-х років, адже змогла підкорити величезну аудиторію по всьому світу. Зараз на артистку підписано понад 70 мільйонів користувачів Instagram, але кількість її фанатів набагато більше.

Нагадаємо, що роздягнена Біллі Айліш показала пишні груди прямо під час концерту: "занадто гаряче".

Як повідомляла Politeka, пишногруда Біллі Айліш спокусливо пострибала перед камерою:"дівчина-вогонь".

Також Politeka писала, що загадкова Біллі Айліш ризикнула показати форми в "тісному" топіку:"це змусить всіх замовкнути".