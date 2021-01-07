В Україні показники захворюваності коронавірусною інфекцією стрімко знизилися

Лікар-інфекціоніст з Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Ігорович на своїй сторінці у Facebook прокоментував дану ситуацію.

За його словами, величезна кількість людей хворіє вдома і лікується всіма відомими способами. При цьому вони не звертаються в лабораторії і не здають тест на коронавірус.

"Тому цифри однозначно занижені і не об'єктивні. Всі вже досить обізнані і знають, що лікування COVID - 19 на перших порах мало чим відрізняється від лікування звичайного ГРВІ і менше панікують", - заявив експерт.

Він пояснив, що за спеціалізованою медичною допомогою українці стали звертатися тільки в складних випадках. Крім того, показником поліпшення або погіршення ситуації доцільно вважати кількість госпіталізацій. Оскільки в стаціонарі лікарі працюють виключно з важкими і вкрай важкими хворими.

"І хоча столична лікарня заповнена важкими хворими і надходження тривають, наплив не порівняти з минулими місяцями. Важкі хворі лікуються довше, виписка не так інтенсивна. Однак місць зараз в госпіталі вистачає. Ситуація з ліжками в лікарні, навіть кисневими, поки стабільна", - зазначив експерт.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що вірус здасть позиції і подарує українцям перепочинок, лікар назвав дату.