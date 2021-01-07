Жінка йшла по вулиці, коли з приватного будинку вибігла собака і накинулася на неї

Так, у Новоград-Волинському Житомирської області американський стаффордшир-тер'єр накинувся на пенсіонерку і почав шматувати її руку. В результаті жінку з переломом руки доставили в лікарню.

Про це повідомляє прес служба Нацполіції Житомирської області.

За попередніми даними стало відомо, що постраждала проходила повз двір, де американський стаффордшир-тер'єр був не прив'язаний. У якийсь момент він через незачинену хвіртку вибіг і почав кусати її. Жінка відбивалася щосили, але собака була сильнішою.

Літню жінку врятував чоловік, який жив по сусідству та почув, як пенсіонерка несамовито кричала. Він відкликав собаку і загнав її у двір. У жінки лікарі діагностували відкритий перелом ліктьової кістки. Постраждала також написала заяву в поліцію.

Тим часом, 37-річний власник бійцівського собаки розповів поліцейським, що дізнався про напад від сусіда, але переконаний, що закривав той день хвіртку. Як пес міг вибігти, пояснити не зміг. Власнику тварини може загрожувати покарання-обмеження волі строком до 2 років.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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